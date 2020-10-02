وعدّد الأنبا بافلوس، فى بيان رسمى، اليوم الجمعة، حالات إصابات لأفراد وأسر مسيحية وإخفاء ذلك عن الكهنة بل والحضور للصلوات الأمر الذى ينقل الوباء. وطالب أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى اليونان، بيقظة الضمير وضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإلا سيتم غلق الكنائس.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسقف الكنيسة القبطية باليونان يناشد الجميع الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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