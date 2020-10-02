صور .. أبناء دمياط فى ذكرى نصر أكتوبر : نقف جميعا خلف الرئيس السيسى

توافد عدد من المواطنين من مختلف المراكز والمدن على ميدان الساعة بمحافظة دمياط، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وانتشرت الأسر والشباب حاملين أعلام مصر وسط أجواء مليئة بالبهجة.





وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية بمحيط الميدان، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والتى دعت أبناء المحافظة كافة، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد دعمًا الدولة والرئيس بدمياط.

وأكد المشاركون من أبناء دمياط استمرارهم والتفافهم جميعا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الدولة وفرت كل الامكانيات للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرين إلى أن الحكومة تسعى لتشجيع المنتج المحلى وتحريك السوق والمبيعات وهو ما يدعم الاقتصاد المصرى.

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فيما قال الدكتور إبراهيم بدران، أمين عام حزب الشعب الجمهورى بفارسكور، إن أبناء الشعب المصرى العظيم يصطفون ويقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة الممثلة، مؤكدا أن احتفالات اليوم تأكيدًا على دعم الدولة المصرية ومساندة وتأييد الرئيس السيسى.