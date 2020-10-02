احتفالات حاشدة بميدان تريومف بذكرى أكتوبر ودعم الدولة والرئيس (فيديو)

احتشد مئات المواطنين فى احتفالات شعبية بميدان تريومف بمصر الجديدة، للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظموا مسيرة بالسيارات عليها علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفعوا لافتات منددة بالإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية، مرددين هتاف "تحيا مصر".

يذكر أنه احتشد عدد كبير من المواطنين بمنطقة المنصة بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وإعلان تأييد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث توافد المواطنين من المحافظات على المنصة للمشاركة فى هذا الحفل الكبير.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور الحفل الفنانين، مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسي وأحمد عصام.