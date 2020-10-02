نازلين_حبا_فى_السيسى يكتسح تويتر : إحنا 100 مليون خلف رئيسنا البطل

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، هاشتاج بعنوان "نازلين_حبا_في_السيسي"، بعد مسيرات الحب المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.





وخرج المواطنون، اليوم للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، رافعين صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومرددين الهتافات المؤيدة للرئيس والقوات المسلحة والشرطة.

وكتب لطفى مصطفى: "من لم يفهم احتفال المصريين اليوم، فنزول الجميع فى الميادين رسالة للخونة والعملاء خصوصًا قطر وتركيا تقول لهم الشعب المصرى مع الجيش والرئيس، وكل أموالكم التى تدفعوها للخونة ذهبت إلى الريح فى احتفال المصريين اليوم بحرب أكتوبر".

وقالت سارة أبوزيد: "ده شعب مصر المحب لوطنه والمؤيد لرئيسه عبدالفتاح السيسى، دول ناس نازلين فى احتفالات شعبية، أومال لو السيسى، بنفسه طلب إننا ننزل نؤيده حيكون المشهد إيه؟ أكيد أضعاف الأعداد دى حتكون فى الشوارع، شايفين يا كلاب الجزيرة".

فى حين قال مصطفى إبراهيم: "السيسى منهج حياة، أحبه الله فأحبه شعب مصر، وجميع الشعوب الشريفة"، وكتبت نونا محمد: "إحنا 100 مليون خلف رئيسنا البطل، السيسى مجمعنا كلنا شوفوا النهاردة الشوارع والميادين فى كل المحافظات الحشد فى ذكرى أكتوبر والحشد ضد الفوضى وضد الإرهاب والعنف وضد إعلام الدول المارقة وملياراتهم لإسقاط مصر وضد الخونة والعملاء وأبدا لن تسقط مصر".

ووجهت الاحتفالات ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة، بعد إظهار الصورة الحقيقة التى اعتاد عليها الشعب المصرى المحب لوطنه وجيشه وشرطته.