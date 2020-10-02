- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وخرج المواطنون، اليوم للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، رافعين صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومرددين الهتافات المؤيدة للرئيس والقوات المسلحة والشرطة.
وكتب لطفى مصطفى: "من لم يفهم احتفال المصريين اليوم، فنزول الجميع فى الميادين رسالة للخونة والعملاء خصوصًا قطر وتركيا تقول لهم الشعب المصرى مع الجيش والرئيس، وكل أموالكم التى تدفعوها للخونة ذهبت إلى الريح فى احتفال المصريين اليوم بحرب أكتوبر".
وقالت سارة أبوزيد: "ده شعب مصر المحب لوطنه والمؤيد لرئيسه عبدالفتاح السيسى، دول ناس نازلين فى احتفالات شعبية، أومال لو السيسى، بنفسه طلب إننا ننزل نؤيده حيكون المشهد إيه؟ أكيد أضعاف الأعداد دى حتكون فى الشوارع، شايفين يا كلاب الجزيرة".
فى حين قال مصطفى إبراهيم: "السيسى منهج حياة، أحبه الله فأحبه شعب مصر، وجميع الشعوب الشريفة"، وكتبت نونا محمد: "إحنا 100 مليون خلف رئيسنا البطل، السيسى مجمعنا كلنا شوفوا النهاردة الشوارع والميادين فى كل المحافظات الحشد فى ذكرى أكتوبر والحشد ضد الفوضى وضد الإرهاب والعنف وضد إعلام الدول المارقة وملياراتهم لإسقاط مصر وضد الخونة والعملاء وأبدا لن تسقط مصر".
ووجهت الاحتفالات ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة، بعد إظهار الصورة الحقيقة التى اعتاد عليها الشعب المصرى المحب لوطنه وجيشه وشرطته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر #نازلين_حبا_فى_السيسى يكتسح تويتر : إحنا 100 مليون خلف رئيسنا البطل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.