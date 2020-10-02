فيديو .. المفتى : خير أجناد الأرض حديث صحيح عن النبى

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن حديث "خير أجناد الأرض"، يؤسس للجندية المصرية ويعطى روحا معنوية عالية.

وأوضح أن رواية الحديث ثابتة من طرق عديدة وصحيحة عن النبى وشهادة حقيقية للجيش، مؤكدًا أن الجيش المصرى لا يوجد به مرتزقة ولكنه ابن الشعب المصرى.