تصدر هاشتاج شعب مصر بيدعمك ياريس، موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد الاحتفالات الحاشدة، التى شارك فيها آلاف المصريين، احتفالات بذكرى نصر أكتوبر الـ 47، اليوم الجمعة.





وشارك المغردون عبر موقع "تويتر" فى هاشتاج شعب مصر بيدعمك ياريس وعبروا عن حبهم واعتزازهم بوطنهم، ودعمهم للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى. وقال أحد المغردين "أهو الشعب المصرى العظيم.. نزل فى الميدان.. زى ما طلبت منهم.. بس شوف كدا بيقولوا ايه .. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.. الله الوطن الجيش". Advertisements وقال آخر تعليقًا على هاشتاج شعب مصر بيدعمك ياريس "السيسى قالها إحنا لازم نبنى بلدنا.. وبدأ بنفسه يبنى وإحنا معاه". بينما قال محمد الشحات "شعب مصر مش بيدعم السيسى بس لا دا شعب مصر بيدعم اقتصادنا وأمننا رسالة لكل إخوانى إو إرهابى.. والله ما هتقدر على البلد دى.. الواحد مننا بألف منكم يا أعداء الله وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل إرهابى.. وربنا يحمى بلدنا من كل شر والسيسى هو الشخص المناسب لمصر.. شعب مصر بيدعمك ياريس ".

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملحمة فى حب الوطن .. #شعب_مصر_بيدعمك_ياريس يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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