احتفالات حاشدة بنصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس بشرم الشيخ (صور)

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توافدت أعداد كبيرة من مواطنى محافظة جنوب سيناء المختلفة على احتفالات نصر أكتوبر المجيدة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية وسط إجراءات أمنية واحترازية. ومر المواطنون قبل الدخول لموقع الاحتفالات على بوابات إلكترونية وتسليمهم كمامات كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كرونا المستجد، وذلك وسط أغانى وطنية ولافتات تأييد الرئيس السيسى والدولة المصرية.
وتقام الاحتفالية بمدينة شرم الشيخ، وشهد الحفل إذاعة أغانى وطنية من منصة ضخمة إحاطها أعداد كبيرة من المواطنين وسط حالة من الفرحة.
وانتظمت الحركة المرورية بشوارع ومدن محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، دون وجود أية عوائق أو تجمعات تذكر تزامنا مع الدعوات التحريضية لجماعة الإخوان الإرهابية بالتظاهر وشهدت الحركة المرورية إنسيابية كبيرة فى الشوارع المحافظة ولم تشهد شوارع المحافظة أى انتشار أمنى نظرا لحالة الهدوء الكبير التى شهدها الشارع اليوم.
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