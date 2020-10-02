القبض على صراف بالسكة الحديد عقب بيع قسائم مسروقة من مكتب حجز بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صراف تذاكر بإحدى محطات السكك الحديدية بالمنيا ، وذلك حال قيامه بإستخراج 3 قسائم للركاب بمكتب الحجز ، وهى تذاكر يدوية تستخرج حال وجود عطل بنظام الحجز الإلكترونى أو نفاذ التذاكر ، إثنين منهم يحملان ذات المسلسل على أحد القطارات.
بالفحص تبين أن القسائم المشار إليها عهدة مكتب إحدى محطات السكك الحديدية بمحافظة بنى سويف، ومبلغ بسرقتها منذ عام من رئيس مكتب عهدة المحطة ، والذى بمراجعته أكد صحة ذلك ، وبمواجهة المتهم إعترف بقيامه بسرقة دفترين قسائم كل دفتر به عدد 100 قسيمة مكونة من أصل وصورتين بإجمالى 600 قسيمة إبان عمله مع الأخير ، وأنه يقوم بإستخراج تلك القسائم للركاب من المحطة محل عمله بقصد التربح ، حيث بلغت حصيلة ما حققه حتى الآن مبلغ 93000 جنيه ومازال بحوزته عدد 226 قسيمة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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