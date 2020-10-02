ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي موظف بإحدى الجهات الحكومية لقيامه بإستغلاله موقعه الوظيفى وتسجيل بيانات ليس لها أساس مستندى بأسماء وهمية كمستفيدين لأصحاب معاشات لصرف معاشاتهم على مجمدات المعاشات عن طريق البنوك مستغلاً عمله بالتزوير فى المحررات الرسمية.
وأشارت التحريات أن المتهم قام بالإتفاق مع أحد الأشخاص ويعمل موظف بإحدى شركات المواد الغذائية على إعطائه إسم أحد الأشخاص من أهل الثقة لتحرير شيكات بنكية بإسمه صادرة من الجهة المختصة للعاملين بالقطاع الحكومى ليس لها أساس مستندى وذلك مقابل مبالغ مالية.
بضبط الأخير عثر بحوزته على 2 شيك بنكى منسوب صدورهما للجهة الحكومية محل عمل المتهم الأول بإسم إحدى السيدات ومسحوبين على أحد البنوك بقيمة مالية بلغت قرابة 65 ألف جنيه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتزوير.. ضبط موظف تلاعب في بيانات مستحقي المعاشات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.