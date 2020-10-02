هاشتاج الجزيرة جواسيس يتصدر تويتر في قطر.. ومغردون: راعية إرهاب وفتن وخراب

تصدر هاشتاج الجزيرة جواسيس قائمة الأكثر تداولًا وتغريدًا داخل قطر للرد على كذب وتدليس القنوات القطرية التي تقودها المخابرات التركية لتنفيذ مخططاتها في هدم الدولة المصرية وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: ‏فضحوهم فى عقر دارهم.. هاشتاج الجزيرة جواسيس التريند الأول على تويتر فى قطر✍️???????????????? ‏تطبيع الجزيره مع الإرهاب فى كل الدول العربيه ‎#الجزيره_جواسيس ‏‎#الجزيره_جواسيس خنزيرة العرب???? ‏‎#الجزيره_جواسيس قطر الدم ‏•قـــنـاة الـجــزيـرة الـقـــطــريــة √ كـــذب وإفْـــك مــبـيـن √ افــتـراء وتـلــفــيـق عــظـيـم √ مِـهــنـيـة فـي الـكــذب √ احــتـراف فـي الافــتـراء √ تَـفــنّـن فـي الـتــزويـر Advertisements √ راعــيـة إرهــاب وفــتـن وخـــراب √ رائـــدة شــر وعـــداوة وفــسـاد ‎#الجزيره_جواسيس ‏‎#الجزيره_جواسيس داعمه للخرفان فى كل الدول دايما اخبارها فيك وتلفيق بس طبيعى من قناه تمويلها من قطر وتركيا تبقا كده ‏‎#الجزيره_جواسيس محطه الخرفان ودعم الإرهاب ???? ‏الجزيره منصه لترويج الإرهاب ‎#الجزيره_جواسيس ‏• قـــنـاة الـجــزيـرة الـقـــطــريــة داعمه للأرهاب افــتـراء وتـلــفــيـق للدول العربيه مِـهــنـيـة فـي الـكــذب احــتـراف فـي التزوير ‎#الجزيره_جواسيس ‏مش هتنضفوا ابدا ????‎#الجزيره_جواسيس ‏‎#الجزيره_خونه‎#الجزيره_جواسيس عمرهم ما هينضفوا ‏‎#الجزيره_جواسيس عايزه تولع العالم كله

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