انت الان تتابع تفاصيل خبر تقرير شائعات وحقائق لمجلس الوزراء ينفي 13 شائعة خلال الأسبوع الماضي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة 2/10/2020 تقريره الأسبوعي شائعات وحقائق والذي نشره على حساب رئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، والذي يتناول فيه الرد على الشائعات التي يتم تداولها عبر العديد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة، وفي تقرير هذا الأسبوع رد المركز الإعلامي على 13 شائعة تم تداولها على مدى أيام الأسبوع الماضي، وتوضيح الحقائق حول تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والرأي العام في الشارع المصري ضد الحكومة.

تقرير شائعات وحقائق

تقرير شائعات وحقائق يرد على 13 شائعة خلال الأسبوع الماضي

وكان المركز الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء فند 13 شائعة تناولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد التواصل مع الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة، وطالب بعدم الإنسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الدولة المصرية، واستياق المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية وتوخي الموضوعية والشفافية قبل نشر الأخبار.

وأما أبرز تلك الشائعات التي نفاها مجلس الوزراء بالمطلق اليوم فهي كما يلي:

فرض رسوم على حقائب ركاب السكة الحديد

بعد تواصل المركز الإعلامي مع وزارة النقل حول هذه الشائعة، أوضحت الوزارة نافية ذلك الخبر وأنه لا يمت للصحة بصلة، وأكّدت أن جميع حقائب ركاب السكة الحديد لا يتم فرض عليها أية رسوم مالية مطلقًا مهما كان حجمها.

فرض رسوم على امتحانات الإعدادية والثانوية العامة العام القادم

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخبر، وأكدت أن “أداء الامتحانات سيكون مجانيًا لكافة المراحل التعليمية بغض النظر عن طريقة الامتحان سواء ورقي أو حتى إلكتروني، إنطلاقًا من حرص الدولة على إتاحة فرص التعليم المجاني لكافة الطلاب باعتباره حق لهم يحيه القانون والدستور”.

عودة الشيشة في المقاهي

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الأنباء تمامًا، وأكّد على استمرار حظر الشيشة في المقاهي حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

إجبار المدارس الحكومية أولياء الأمور على دفع تبرعات لصندوق تحيا مصر

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تمامًا صحة هذه الشائعة وأكّدت في ذات الوقت أن ذلك يشمل أيضًا جميع الجهات التي يتم التبرع لها وليس فقط صندوق تحيا مصر.

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إلغاء الإعفاءات المقررة على الفئات المستثناة من الرسوم الدراسية

كما نفت وزارة التربية والتعليم أيضًا ما تم تداوله من إلغاء الإعفاءات المقررة على الفئات المستثناة من الرسوم الدراسية، وأكدت على على أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية ملتزمة بتطبيق الإعفاءات المقررة وفقًا للأنظمة.

إلغاء قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة ذلك، وشددت أن مجموعات التقوية الاختيارية في المدارس مستمرة على أن يتم تفعيلها مع بدء العام الدراسي الجديد، بعد أن تم توقيفها العام السابق بسبب فيروس كورونا .

تقنين أوضاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في العاصمة الإدارية الجديدة

ومن جهتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة أفادت أن ذلك غير صحيح وأن عملية بيع الأراضي للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطريقة قانونية، وموثقة بعد استيفاء طلبات المستثمرين لكافة الشروط المطلوبة وخضوعها لرقابة الجهات المعنية.

زيادة مصروفات الجامعات في العام الدراسي الجديد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم صحة هذه الشائعة وأضافت أن مصروفات كافة الجامعات الحكومية بكافة الكليات والمعاهد سوف تظل كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وذلك حرصًا من الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، ولا سيما في ظل ظروف أزمة كورونا.

وجود عجز في الأدوية داخل المستشفيات

وتضمن تقرير شائعات وحقائق رد هيئة الدواء المصرية التي نفت بالمطلق هذه الأنباء وشددت على أن كافة أنواع الأدوية إضافة إلى كافة المستلزمات الطبية الأخرى، متوفرة بالشكل الطبيعي وبمخزون أعلى من العام السابق، وهناك متابعة مستمرة لسد أي نقص في الأدوية في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

حكم قضائي يؤجل انتخابات مجلس النواب

ونفت الهيئة الوطنية للانتخابات تأجيل انتخابات مجلس النواب، وأكدت على أنها ستقام في موعدها المعلن عنه سابقًا، على أن تجري المرحلة الأولى للمصريين في الخارج من 21 – 23 اكتوبر، وفي الداخل من 24 – 25 أكتوبر الجاري، والمرحلة الثانية ستجري في الخارج من 4-6 نوفمبر، ومن الداخل من 7-8 نوفمبر المقبل.

وقف صرف منحة الإعانة للعاملين في قطاع السياحة

ونفت وزارة القوى العاملة في تقرير شائعات وحقائق ، وقف صرف المنحة للعاملين في قطاع السياحةـ وأكدت على استمرارية الصرف بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1786 جنيهًا يمثل 100% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه.

إغلاق باب التحويل إلى عدادات الكهرباء الكودية

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هذه الشائعة وأكدت مدّ مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية حتى نهاية أكتوبر 2020 بدلا من 30 سبتمبر لإتاحة الفرصة للمواطنين تقديم طلباتهم نظرًا للإقبال على تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، ومن قبيل الحرص على التيسير على المواطنين.

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