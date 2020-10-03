- 1/3
- 2/3
- 3/3
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، باستبعاد كل من الإعلامي سعيد حساسين، والنائب السابق ضياء داود، من انتخابات مجلس النواب 2020. وأكدت الدعوى المرفوعة، أن الهيئة
المصدر: أحمد غريب- دوت الخليج
تاريخ النشر:الجمعة 02 أكتوبر 2020 22:20 GMT
تاريخ التحديث:الجمعة 02 أكتوبر 2020 23:35 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، باستبعاد كل من الإعلامي سعيد حساسين، والنائب السابق ضياء داود، من انتخابات مجلس النواب 2020.
وأكدت الدعوى المرفوعة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب، بالرغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.
وأشارت الدعوى إلى أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.
وشملت الدعوى قائمة بالأحكام، منها حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر.
ووجهت وفقًا لقرار النيابة العامة بالإحالة هى، للمتهم حساسين تهمة الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين، وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم وباستعمال طرق احتيالية.
كما قضت محكمة القضاء الإداري، باستبعاد المرشح ضياء الدين داود من انتخابات مجلس النواب؛ بناءً على دعوى تقدم بها محام ضده.
وأشار المحامي في طعنه، إلى أن داود قدم أوراقه ترشحه في انتخابات مجلس النواب، بصفة مستقل رغم كونه عضوًا بالحزب الناصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. استبعاد سعيد حساسين وضياء داود من الترشح للانتخابات النيابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ارم وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.