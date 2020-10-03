بعد صفعات "المتحدة".. تامر مرسى للإرهابيين وإعلامهم: كل سبتمبر وأنتوا طيبين وإن عدتم عدنا

وجه رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رسالة قوية للخونة والإرهابيين وأبواقهم الإعلامية، بعد الصفعات القوية التي تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضاً بعد فشل محاولاتهم البائسة لنشر العنف والفوضى في البلاد وتنفيذ الأجندة التخريبية في مصر.



تغريدة رجل الأعمال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وكتب تامر مرسى، تغريدة على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى قال فيها :"كل سبتمبر وانتوا طيبين وإن عدتم عدنا". جاء هذا التعليق بعدما قادت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منظومة إعلامية كبيرة فضحت من خلالها أكاذيب الإخوان وكشفت فبركة الجماعة الإرهابية لفيديوهات المظاهرات المزعومة التي حاولت من خلالها جماعات الظلام تشويه صورة المصريين.

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وقبل أيام سخر رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من الجماعة الإرهابية التي وقعت في "فخ" فيديو نزلة السمان الشهير، وكتب عبر حسابه قائلاً "قولولهم المتحدة بيخافوا منها"، في إشارة لجملة العقيد الشهيد المنسي الشهيرة التي قالها لأفراد كتيبته أثناء إحدى مداهمات أوكار الإرهاب في سيناء "البسوا المموه بيخافوا منه".

ووثق رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منشوره بهاشتاج "#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان"، ليسارع عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا إلى مواصلة السخرية من مذيعي قنوات الجماعة الإرهابية الذين ظهروا على حقيقتهم الكاذبة أمام العالم.