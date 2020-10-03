الأوقاف توزع 15 طن لحو أضاحى اليوم فى المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع 15 طنا من اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، اليوم السبت، بمحافظات: "أسيوط - سوهاج - قنا - المنيا – الإسماعيلية"، بواقع 4 أطنان لمحافظة المنيا، و3 أطنان لكل من محافظة "أسيوط - سوهاج – قنا"، و2 طن لمحافظة الإسماعيلية، وذلك للأسبوع التاسع على التوالى .





وقالت وزارة الأوقاف، بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى الآن 894 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة". وشددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم. ونبهت غرفة العمليات على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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