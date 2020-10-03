الآثار تعلن اليوم عن كشف أثرى جديد بمنطقة سقارة

يعقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا بمنطقة سقارة لإعلان تفاصيل نتائج أعمال البعثة الأثرية المصرية، إذ كشفت البعثة العاملة بمنطقة آثار سقارة برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تمثال من البرونز للإله نفرتوم بجانب التوابيت الخشبية المغلقة.





وتعد جبانة سقارة من أهم المناطق الأثرية فى مصر، حيث يوجد بها مقابر تغطى جدرانها نقوش فى غاية الجمال والروعة، كما يوجد فيها أهرام ومعابد ومدافن السيرابيوم. وقد اشتق اسمها من إله الجبانة «سوكر».

كما تعد جبانة سقارة الجبانة الوحيدة فى مصر التى تتضمن مقابر منذ بداية التاريخ المصرى وحتى نهايته تتضم أيضاً العديد من الآثار من العصرين اليونامى والروماني. تم تصنيف سقارة كموقع تراث عالمى من قبل منظمة اليونسكو عام 1979.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيرى، أن هذا التمثال هو أحد التماثيل التى عثرت عليه البعثة أثناء أعمال الحفر داخل أحد آبار الدفن على عمق 11 مترا بجانب التوابيت وسوف يتم عرضه اليوم أثناء الإعلان عن الكشف الأثرى الكبير.

جدير بالذكر أن أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية أسفرت خلال الأسابيع الماضية الكشف عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عام.