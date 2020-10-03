الروم الأرثوذكس يحتفلون بذكرى انتخاب البابا ثيودروس على كرسى الإسكندرية

يحتفل الروم الأرثوذكس فى مصر بمرور ستة عشر عامًا، على انتخاب البابا ثبودروس من المجمع المقدس بابا وبطريركًا على عرش بطريركة الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية، وكان ذلك فى يوم 9 أكتوبر 2004.





وبهذه المناسبة يقام قداس إلهى فى دير القديس سابا البطريركى بالإسكندرية، بحضور البابا ثيودروس ومطارنة البطريركية فى مصر؛ المتروبوليت نيقولاوس مطران إرموبوليس "طنطا"، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس "مصر الجديدة"، المتروبوليت نيفون مطران بيلوسِيُو "بورسعيد"، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس "شمال الدلتا"، الأسقف والأسقف جرمانوس أسقف تامياثيوس ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية. أما تولى البابا ثيودروس عرش بطريركة الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية فكان فى 24 أكتوبر 2014، فى كنيسة بشارة والدة الإله المقدسة فى الإسكندرية، بحضور العديد من الرئيسيات وممثلى جميع الكنائس، والثقافية، والقادة السياسيين فى مصر واليونان وآلاف المسيحيين.

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