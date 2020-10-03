أمطار رعدية فى جنوب الصعيد .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى القاهرة 32

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائلا للحرارة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً، والرياح معتدلة، يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويسود طقس حار على شمال، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة .





ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، قد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة. ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

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