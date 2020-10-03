فيديو : القوات المسلحة تواصل الاحتفال بنصر أكتوبر .. بقاء شعب ونماء أمة

وتناولت الفيديوهات مقتطفات من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أكد فيها أن المعركة لم تنته ولكن ما زالت موجودة بمفردات مختلفة، مضيفًا: "الأول كان العدو والخصم واضح، دلوقتى بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا، واستطاعوا بالفكر إنشاء عدو جوانا، يعيش بقتلنا ويتبنى بهدمنا".

كما عرض مقتطفات من أحاديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذى قال: "مهما كانت التضحيات وتكاليف المعركة سندفعها بإذن الله، ولكن لن نسلم بإرادتنا ولا فى سنتيمتر من أرضنا أو الأرض العربية".

وقال اللواء أركان حرب حسن الجريدلى من هيئة عمليات القوات المسلحة أكتوبر 1973، إن القوات المسلحة المصرية لم ولن تستسلم بل ستثأر، والثأر هو رائدها وهدف لها.

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واحتفل الشعب المصرى، أمس الجمعة، بذكرى نصر أكتوبر، وخرجت الحشود فى الميادين والشوارع الرئيسية للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بالجيش المصرى.