وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع الاقتصاد المصرى

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مراجعة برنامج الإصلاحات الهيكلية يأتى فى إطار الدور المنوط به الوزارة فى تنويع الهيكل الإنتاجى وزيادة الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصرى، موضحة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يدخل ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى حيث يستهدف هذا البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.





جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط حول اجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمراجعة الإصلاحات الهيكلية المقترحة على المدى الزمنى القصير وذلك فى ضوء إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأكدت السعيد أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تصميم وتنفيذ ومتابعة برنامج الإصلاحات الهيكلية باعتباره شريك أساسى للتنمية، لافتة إلى أنها أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التى طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمى من جراء جائحة كورونا كى تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد کوفید-19، موضحة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطنى نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدنى، وذلك فى إطار النهج التشاركى الذى تتبناه الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن تلك الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا، ويرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى، متابعه أن الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج تتصمن كذلك الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى (مرحلة التثبيت)، والاستمرار فى إتاحة فرص التشغيل اللائق والمنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير.

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وناقشت السعيد خلال الاجتماع أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية من حيث التعاون بين البرنامج "ومبادرة إرادة" لإصلاح مناخ الأعمال بالتزامن مع تفعيلها، حيث أوضحت أن تفعيل المبادرة له دور إيجابى فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن مبادرة إرادة، ترتكز على عدد من المحاور على رأسها المساهمة فى إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة فى إصلاح المنظومة الإجرائية المنظمة لمناخ الأعمال، فضلا عن بناء نظام التقييم الأثر التشريعى لدعم متخذ القرار فى تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعى مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.

وتابعت السعيد أن من بين أهم أعمال مبادرة إرادة، بناء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات المنظمة لمناخ الأعمال والتى تضم عددًا كبيرًا من التشريعات واللوائح، من خلال التشارك مع القطاع الخاص وبناء علاقات وطيدة مع شركاء التنمية لتقديم الدعم الفنى اللازم وتعظيم دورها فى الإصلاح التشريعى والتنظيمى.