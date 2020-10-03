وزير الإسكان: جار الانتهاء من مشروع المستشفى الجامعى بالعاشر من رمضان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع المستشفى الجامعى بمدينة العاشر من رمضان بسعة 200 سرير، موضحا أن المشروع مقام على مساحة 5.68 فدان باستثمارات بلغت نحو 500 مليون جنيه.





وأضاف الدكتور عاصم الجزار، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن المشروع يتكون من مبنى رئيسى بمساحة 5 آلاف متر مربع بعدد 6 أدوار، كما يضم المشروع مبنى تعليميا بمساحة 1500 متر مربع مكون من دورين، وكذا أماكن انتظار سيارات بجانب المسجد، والخزانات، بنسبة إنجاز بلغت نحو 99%. وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتى فى إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدن الجديدة ولا سيما الخدمات الصحية والتعليمية، وكذا إتاحة أماكن التدريب اللازمة لضمان تخريج كفاءات تواكب التطور فى سوق العمل.

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