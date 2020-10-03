مدبولى يشارك اليوم بمراسم التوقيع على اتفاقية السلام بجنوب السودان

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم السبت، فى مراسم التوقيع النهائى على اتفاق السلام بين حكومة جمهورية السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية، والتى ستقام فى جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأعلنت دولة جنوب السودان، اكتمال كافة التجهيزات للتوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الأطراف السودانية في جوبا.

وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، إن التوقيع النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، سيحضره رؤساء دول وحكومات في الإقليم والعالم العربي وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.