وزير التنمية المحلية: 1.78 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات

كلف محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، بمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة بالمحافظات ومعدلات رفع تراكمات القمامة وإنشاء المحطات الوسيطة والمتحركة وخلايا الدفن الصحى الآمن، وموقف توريد المعدات والآلات الجديدة المتعلقة بالمنظومة.





وفى ضوء ذلك، عقدت لجنة تسيير ومتابعة واستلام الأعمال الواردة للمرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، اجتماعا تضمن مناقشة الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية المتعلقة بالمحطات الوسيطة والمدافن الصحية وموقف توريد المعدات، وتبين الانتهاء من الأعمال المدنية للمحطة الوسيطة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة بنسبة 95%، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال المدنية لمحطتى منطقة ناصر ببنى سويف، ومحطة دمنهور بالبحيرة بنسبة 85% وجارى استكمال الأعمال المدنية بباقى المحطات.

واستعرض الاجتماع، موقف توريد المعدات، حيث تم الانتهاء من توريد جميع معدات المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وجارى تسليم المحافظات، لافتًا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 11 مدفنا صحيا وجارى البدء فى تنفيذ 16 خلية دفن صحى.

كما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذى لإنشاء مصنعى تدوير المخلفات بدار السلام بمحافظة سوهاج ومصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا، وتم البدء فى تنفيذ الأعمال المدنية وجارى مراجعة واعتماد المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج تمهيدا لتوريدها.

وقال شعراوى، إن المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات للعام المالى الأول 2019 – 2020 تتضمن إنشاء 27 مدفنا صحيا آمنا فى 18 محافظة، وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة لاستقبال المخلفات من الأحياء تمهيدا لنقلها لمصانع التدوير والمعالجة فى 7 محافظات.

وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن أيضا 7 محطات وسيطة متحركة فى 3 محافظات، بالإضافة إلى إغلاق 39 مقلبا عشوائيا فى 8 محافظات وإنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات فى 3 محافظات، لافتا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من البنية الأساسية تبلغ نحو 1.78 مليار جنيه.