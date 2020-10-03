لمدة عام .. جامعة القاهرة تطلق قافلة شاملة لمنطقة عشش السودان

جاء ذلك تحت رعاية أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، فى بيان صحفى، أن القافلة الشاملة لعشش السودان، يشارك فيها أساتذة من كليات الطب والآداب والتمريض والدراسات العليا للتربية، لتقديم خدمات طبية فى جميع التخصصات والتوعية الصحية، وتقديم مساعدات غذائية، ومحو أمية، ودعم نفسي، ومكافحة الإدمان، وتعليم حرف ضمن مبادرة صنايعية مصر.
وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على أداء رسالتها التنموية والخدمية ودعم التوعية بالمجتمع المصرى، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل التنموية الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية فى جامعة القاهرة فى مختلف المجالات والتخصصات.
من جانبه، أشار الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة أطلقت فى الفترة الأخيرة عدة قوافل شاملة ومجانية نجحت فى تحقيق أهدافها فى عدة قرى ومدن بمختلف المحافظات، وقدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية وتوعوية لآلاف من البسطاء والمحتاجين.
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