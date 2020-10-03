فيديو .. الداخلية تهدى القوات المسلحة أغنية عاشوا

عرضت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، أغنية "عاشوا"، والتى أهدتها إلى القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر.





والأغنية أداء مينا عطا، وكلمات محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج محمد جودة، وإضاءة مينا نبيل، ومدير تصوير رامى عادل. Advertisements وتقول كلمات الأغنية: "عاشوا اللى حامين أرضها وبيحرسوها، عاشوا اللى صاينين عرضها وبيعشقوها، عاشوا اللى عدوا بيها من أحزان لنصر، عاشوا اللى ردوا لنا الكرامة وتحيا مصر، عاشوا اللى واهابين عمرهم عشان عيونا، عاشوا اللى فتحين حضنهم ومخبينا".

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