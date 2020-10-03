ما حكم سبق الإمام فى صلاة الجماعة؟ .. مجمع البحوث يرد

وقال المجمع، بحسب ما نشره على موقع التواصل الاحتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، إنه لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك، بل يجب عليه متابعة إمامه، أما عن حكم الصلاة فى حالة ما إذا سبق المأموم الإمام، فإذا تقدم المأموم إمامه فى تكبيرة الإحرام لم يصح الاقتداء أصلا لعدم صحة البناء وهذا باتفاق المذاهب.

وأوضح أنه إذا سبق المأموم إمامه بركن عمدا بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام، أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطأ وجب عليه أن يرجع لإمامه ولا تبطل صلاته حينئذ، أما الشافعية فقالوا لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.