القوي العاملة تتابع أحوال المصريين بأبوظبي وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة لسوق السمك بالعاصمة، كثيف العمالة المصرية للاطمئنان على ابنائنا وفتح قنوات تواصل معهم ، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبزظبي، أشارت فيه إلى أنها التقت فى إطار زياراتها الميدانية مع العمالة المصرية التى تعمل فى مجال بيع السمك ، وتم التواصل معهم ، ومراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية تداعيات فيروس كورونا بالسوق، وإرشاد العمالة بالالتزام باتباع التعليمات فى ذلك الشأن.

كما تم التأكد من وضعهم القانوني ، ووجود عقد عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات ، والوقوف على المشاكل التى تواجههم ، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وأكدوا أنهم سعداء لعودة حركة البيع الشراء في السوق، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتكم دائما .