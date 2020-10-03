حكيم نجم احتفالية المنصة في ذكرى احتفالات أكتوبر المجيدة

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يعشق حكيم بلده، ويصر علي التواجد في كافة الاحتفالات الوطنية ، والجمهور دائما ما يردد أغنياته في كل المناسبات، ولذلك كان نجم احتفالية المنصة التي أقيمت في ذكرى أكتوبر المجيدة.
وأشعل حكيم حماس الآلاف من الجمهور بمختلف الأعمار، وظل الجميع يرقص ويغني مع حكيم منذ صعوده المسرح حتي مغادرته ، وقدم 4 أغنيات وطنية، كما حرص تهنئة الشعب بذكري اكتوبر ، ووصفه بأنه يوم الكرامة والوحدة، والتي حققت العزة للشعب المصري، وحث المصريين علي التماسك والحفاظ علي بلدهم من قوي الشر، وضرورة الالتفاف خلف الدولة بكل مؤسساتها .
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