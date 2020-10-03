خلال تفقده محطة عدلي منصور.. وزير النقل يكلف بركوب كبار السن للمترو والقطارات مجانا

تفقد منذ قليل المهندس كامل الوزير، وزير النقل محطة عدلي منصور، وأول قطار كهربائى فى مصر، وكلف وزير النقل الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه كلف كل الهيئات ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومى.

ووجه وزير النقل حديثه لصرافى التذاكر، موضحًا أن التخفيضات لكبار السن 50%؜ على التذاكر لمن فوق سن الـ60 عاما ومجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عاما، على أن يكون صرفها بمجرد إظهار بطاقة الرقم القومى فقط.

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