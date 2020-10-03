فيديو .. وزير الآثار : كشف سقارة يخص مجموعة من التوابيت عمرها 2600 عام

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن الكشف الأثرى فى منطقة سقارة يخص مجموعة من التوابيت، حيث تم استخراج 59 تابوتا من آبار الدفن وعمرها أكثر من 2600 عام، لافتا إلى أنه بجانب ذلك اكتشفنا عشرات التماثيل والتمائم من ضمنها المعبود نفرتوم، المصنوع من البرونز.





وأضاف العنانى، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، أن الاكتشافات التى تم الإعلان عنها اليوم ستنضم لخبيئة العساسيف للعرض فى المتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى أن حالة المومياوات جيدة جدا، وكأنها تم تحنيطها أمس.

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