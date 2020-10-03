غدا.. الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات

وقال الشيخ جابر طايع يوسف، فى تصريحات اليوم السبت، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع عملية توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحى تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث قامت بمتابعة توزيع 910 آلاف كيلو جرام لحوم من صكوك الأضاحى على جميع محافظات الجمهورية، تفعيلًا للدور المجتمعى لوزارة الأوقاف.

وأضاف رئيس القطاع الدينى بالأوقاف أن قطاع المديريات الإقليمية بما سيتم توزيعه غدا يكون قد بدأ من تنفيذ خطة الوزارة فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى فى الأسبوع التاسع على التوالى، والذى بدأ اعتبارًا من يوم أمس الجمعة وينتهى الخميس القادم بمحافظات (الإسكندرية – جنوب سيناء – الدقهلية – كفر الشيخ) بواقع 4 أطنان لكل محافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات سوف تستمر فى عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحى، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الغرفة تعمل على تحقيق عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، كما تؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع.