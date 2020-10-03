بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.. جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .. بمناسبة الإحتفال بذكرى السـادس من أكتـوبر المجيـد .. تلك الذكرى الوطنية العظيمة.. التى نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً . سيادة الرئيس لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة .. ودحرت بحكمة الواثق وعزم المقاتل محاولات طمس الهوية المصرية .. فأيدك المولى جلت قدرته بنصره وتوفيقه .. حتى عبـرت بمسيرة الـوطن المفــدى لآفاق التنمية والإستقرار والإزدهـار حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بقيادتكم الحكيمة وجهود أبنائها المخلصين .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير . وكل عام وسيادتكم بخير ،،

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية مهنئا الرئيس بذكرى نصر أكتوبر: نصرت شعبك فى مواقف كثيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.