لنقل 4500 راكب.. مصر للطيران تسير 39 رحلة جوية اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم السبت، 39 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 4500 راكب، إلى عدة وجهات دولية مختلفة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأعلنت مصر للطيران، تسيير رحلاتها اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، " القصيم ، أبوظبي، تورنتو ، بغداد ، نادجمينا، لندن ، باريس ،الخرطوم ، المدينة ، بيروت ، الشارقة ، واشنطن ، ميلانو ، أبوجا ، روما ، أمستردام ، فرانكفورت و3 رحلات إلي كل من جدة و دبي ورحلتين الي كل من الرياض والدمام واسطنبول ، و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.