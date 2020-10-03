بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

تكفل النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب بسداد المصروفات المدرسية لطلاب التعليم الإلزامي غير القادرين بمحافظة الجيزة بالكامل.

وشدد أبو العينين على أن أهالي الجيزة كلهم أبناؤه وأنه لن يؤلو جهدًا في مساعدة أبناء محافظة الجيزة بشتى الطرق ، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الكثيرون بسبب كورونا .. فضلًا عن اهتمامه الشخصي بقضية التعليم باعتبارها الخطوة الأولى للتطوير والنهوض بالبلاد .

وكان النائب أبو العينين أعلن تكفله بتحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة غير القادرين على السداد.. وذلك على مستوى محافظة الجيزة بالكامل .

جاء هذا خلال لقاء النائب محمد أبوالعينين مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الذى بحثا خلاله كيفية تنفيذ المبادرات الخدمية لأبناء المحافظة و وضع الأسس لوصول المساهمات لمستحقيها مؤكدا أن اللواء راشد مسئول بدرجة انسان و يولى اهتماما خاصا بمحدودى الدخل و الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أبو العينين أن قراره بالمساهمة في سداد قيمة التصالح لخمسة آلاف أسرة يأتي إيمانا بالمسئولية المجتمعية والوطنية لتخفيف العبء عن غير القادرين الذين لا يستطيعون سداد قيمة التصالح ، ونابعا من حبه وانتمائه لأهالي محافظة الجيزة الذين عاش وتربى بينهم ومكانهم في القلب، و أنه يوما لن يتأخر في خدمة أهالي محافظة الجيزة والوقوف إلى جانبهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم مهما كلفه الأمر .

كما يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسهام في تخفيف العبء عن غير القادرين في ملف مخالفات البناء ، و تضامنا ومشاركة من النائب محمد أبو العينين لأهالي محافظة الجيزة البسطاء الذين لا يستطيعون سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء وتخفيفا عن كاهل الأسر غير القادرة من أبناء محافظة الجيزة الذين نشأ وعاش بينهم و يعتز بالانتماء إليهم .

وكلف أبو العينين فريقا من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي بتلقي طلبات التصالح من الأهالي غير القادرين ودراسة الحالة الاجتماعية للراغبين في التصالح وسداد قيمة مخالفات البناء نيابة عن خمسة آلاف أسرة من أهالي محافظة الجيزة.