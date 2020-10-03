وزيري: 45 بعثة أثرية أجنبية مرت على توابيت سقارة دون اكتشافها

وصف دكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن مجموعة التوابيت الـ ٥٩ رائعة وفى حالة أكثر من ممتازة .

أكد وزيري فى تصريح لـ "دوت الخليج" اننا نقف أمام كشف اثري على هيئة بئر بعمق ١١ متر لنجد مجموعة توابيت واحد فوق الآخر .

عبر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن احساسة بالفخر باكتشاف مجموعة التوابيت الأثرية والمدونة منذ أكثر ٢٥٠٠ عام مؤكدا ان الكشف بكر .

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن موقع اكتشاف التوابيت بكر مر عليه ٤٥ بعثة أجنبية عملت منذ عشرات السنوات ولم تكتشفة.

أفاد أن البعثة المصرية تعمل بجد من اجل المزيد من الاكتشافات، ليكون احلي خبر لنا إن تعرض اكتشافاتنا ، فى المتاحف المصرية خاصة المتحف المصري الكبير.