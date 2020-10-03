بعد إصابته بـ كورونا.. بطريرك الكاثوليك لـ رئيس الإنجيلية: نصلي من أجل شفائك

اطمئن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، علي صحة وسلامة القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأكد غبطة البطريرك لرئيس الطائفة الإنجيلية صلاته وصلاة الكنيسة الكاثوليكية بمصر من أجله، حتي يمنحه الله الشفاء العاجل.

من جانبه، شكر القس أندريا زكي، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق علي هذه الرسالة المشجعة والمشاعر الأخوية الرقيقة.

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كانت رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر قد أعلنت أمس إصابة الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بفيروس كورونا المستجد وأنها تصلى من أجل أنه يمنحه الله الشفاء العاجل.

وجاء في نص البيان الصادر عن الطائفة الإنجيلية اليوم، "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي.

وأضاف البيان، نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع.