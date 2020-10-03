حب السيسي يتصدر تويتر.. المصريون: بنحب بلدنا ومن معه الله لا يهزم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #نازلين_حبا_في_السيسي حيث أعرب المشاركون فيه عن دعمهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:

‏نازلين حبا في السيسي ومائتا فداء قائدنا السيسي كلنا عبد الفتاح السيسي تحيا مصر

#نازلين_حبا_في_السيسي

‏‎#نازلين_حبا_في_السيسي

كل الشعب مصر معاك

‏طبعا نازلين حبا فى مصر والسيسي

‎#نازلين_حبا_في_السيسي

‏‎#نازلين_حبا_في_السيسي

سير وكمل من معه الله لا يهزم ابدا

انت تبني وتعمر ومن يعمر في الارض هم اولياء الله الصالحين .

‏بنحب بلدنا ورئيسنا وان شاء الله شعب مصر فى رباط ليوم الدين وتحيا مصر

#نازلين_حبا_في_السيسي

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وتوافد المئات من المواطنين، أمس الجمعة، إلى المنصة بمحيط النصب التذكارية، في مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وحمل الشباب والأسر المصرية علم مصر، وسط حالة من السعادة والفرحة وترديد الأغاني الوطنية، احتفالًا بالانتصارات، كما التقط المواطنون الصور التذكارية، بمحيط المنصة، مع أبنائهم الذين حرصوا على الحضور للمشاركة في الاحتفالات.

وشهدت المنصة وجود مختلف الفئات العمرية سواء شباب أو مسنين أو نساء لتوصيل رسالة لكل خائن يريد هدم الوطن، بأن جميع المصريين بمختلف الفئات العمرية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

