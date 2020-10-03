نازلين حبا في السيسي ومائتا فداء قائدنا السيسي كلنا عبد الفتاح السيسي تحيا مصر
#نازلين_حبا_في_السيسي
#نازلين_حبا_في_السيسي
كل الشعب مصر معاك
طبعا نازلين حبا فى مصر والسيسي
#نازلين_حبا_في_السيسي
#نازلين_حبا_في_السيسي
سير وكمل من معه الله لا يهزم ابدا
انت تبني وتعمر ومن يعمر في الارض هم اولياء الله الصالحين .
بنحب بلدنا ورئيسنا وان شاء الله شعب مصر فى رباط ليوم الدين وتحيا مصر
#نازلين_حبا_في_السيسي
اقرا ايضا :
برلماني: مسيرات نصر أكتوبر أظهرت وعي الشعب بالفتن والأكاذيب وردت على البرامج الممولة
وتوافد المئات من المواطنين، أمس الجمعة، إلى المنصة بمحيط النصب التذكارية، في مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وحمل الشباب والأسر المصرية علم مصر، وسط حالة من السعادة والفرحة وترديد الأغاني الوطنية، احتفالًا بالانتصارات، كما التقط المواطنون الصور التذكارية، بمحيط المنصة، مع أبنائهم الذين حرصوا على الحضور للمشاركة في الاحتفالات.
وشهدت المنصة وجود مختلف الفئات العمرية سواء شباب أو مسنين أو نساء لتوصيل رسالة لكل خائن يريد هدم الوطن، بأن جميع المصريين بمختلف الفئات العمرية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حب السيسي يتصدر تويتر.. المصريون: بنحب بلدنا ومن معه الله لا يهزم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.