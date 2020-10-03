59 تابوتًا أثريا جديدا لكهنة وعمال.. شاهد تفاصيل الكشف الأثري بمنطقة سقارة

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار عن اكتشاف 59 تابوتا اثريا جديدا، بمنطقة آثار سقارة، لكهنة والعمال.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أثناء المؤتمر الصحفي للإعلان عن أكبر كشف أثري عام 2020؛ بحضور الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن السائح القادم لمصر سيتمكن من مشاهدة تجربة فريدة تتضمن أنواعًا مختلفة من السياحة والمتاحف التي أصبحت في كل مكان حتى في المطارات.

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم الإعلان عن مفاجأة كبيرة خلال الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة والذي يتضمن الإعلان عن ٥٩ تابوتا أثريا مغلقا داخل آبار الدفن.

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وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أكبر كشف اثري لعام 2002 بحضور الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والعديد من نجوم الفن و السفراء مشيرا إلى أن الكشف الأثري لم ينته بعد.

أشار الوزير إلى أنه جار استمرارا لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بمنطقة آثار سقارة والتي أسفرت الأسبوع الماضي الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من ٢٧ تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام.

و مازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف و الاعلان عن تفاصيله قريبا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة.