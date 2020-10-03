التعامل مع 391 ألف رسالة.. جهود منظومة الشكاوى لحل مشاكل المواطنين فى عامين

وأكد مدبولى، أن المنظومة نجحت من خلال آليات تلقى شكاوى المواطنين فى ملف القمامة فى إعادة إحياء الدور الإيجابى للمواطنين فى كشف تراكم المخلفات والقمامة فى مناطقهم، مع تدخل الجهات الحكومية للتصدى لتلك المخالفات، والتعامل على الفور.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، أن المنظومة بدأت منذ عامين بناء على تكليف من رئيس الوزراء، فى تنويع واستحداث مصادر وقنوات لتيسير سُبل تواصل المواطنين مع الحكومة، فى تلقى ورصد رسائل وشكاوى المواطنين بمناطق تركز تراكمات القمامة والمخلفات المدعومة بالصور، وفحصها وسرعة توجيهها ومتابعتها مع الوزارات المعنية والمحافظات، والعمل على سرعة التجاوب مع رسائل المواطنين والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى الوزارات المعنية والمحافظات، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع، بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة فى كل موقع من المواقع الواردة فى رسائل المواطنين.

وأشار الرفاعى، إلى أنه منذ صدور هذا التكليف، استحدثت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، على الفور خدمة "الواتس آب" وتفعيل 22 خط هاتف محمول برقمى "01555516528 – 01555525444"، وتم الإعلان عنهما بجميع الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة، كأحد الروافد الأساسية لتلقى رسائل ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور للرصد والإبلاغ عن مناطق تركز أكوام القمامة والمخلفات بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المصادر الأخرى لتلقى شكاوى المواطنين كالبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، بالإضافة إلى تطبيق "فى خدمتك" على الهاتف المحمول، لتحقيق التنوع المطلوب الذى يتناسب مع شرائح المواطنين الراغبين فى التواصل مع الحكومة من خلال المنظومة.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، أن هذه الجهود نتج عنها تفاعل كبير ومشاركة إيجابية من المواطنين، من خلال إرسال ما يقرب من 391 ألف رسالة وصورة خلال عامين، من خلال رقمى المحمول الخاصين بتطبيق "الواتس آب" والمصادر الأخرى لتلقى وتسجيل الشكاوى، حيث تم مراجعة تلك الشكاوى والرسائل المصورة وفحصها ودمجها حسب المضمون الوارد بها وترجمتها إلى 44 ألف شكوى متعلقة برصد والإبلاغ عن مناطق تركز تراكمات القمامة والمخلفات، تم تسجيلها على المنظومة، بما يؤكد أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة باتت قريبة من المواطنين، تتلقى شكاواهم وتقوم بالتنسيق مع أجهزة الحكومة المختلفة لتحقيق الاستجابات المطلوبة، والعمل على الحد من أسباب تلك الشكاوى، وهو ما دعم جسور الثقة التى أقامتها المنظومة مع المواطنين لكسب ثقتهم ورضائهم.

ولفت إلى أن جهود الوزارات المعنية والمحافظات تنوعت على المستويات المختلفة فى الحضر والريف فى التفاعل مع رسائل المواطنين، مع إعطاء الأولوية للتراكمات الموجودة داخل الكتل السكنية وفى محيط بعض المنشآت الحيوية والمحاور والطرق والشوارع الرئيسية، كما حرص بعض المواطنين على إرسال صور توثق استجابة الجهات الحكومية المختلفة لشكاواهم، وجهود إزالة أسباب تلك الشكاوى، والتخلص من تراكمات القمامة والمخلفات، وإرسال عبارات الشكر والثناء على سرعة الاستجابة فى بعض الأوقات، مضيفا أن بعض تلك الرسائل تضمنت إشادة بعض المواطنين بجهود الأجهزة الحكومية، لا سيما فيما يتعلق برفع تراكمات القمامة من المناطق التى مر على وجود بعضها عقود سابقة.

وعرض الرفاعى، خلال التقرير تطور استقبال الشكاوى خلال عامين، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى من أكتوبر 2019 حتى أكتوبر 2020، زاد بنسبة 35%، عن الفترة من أكتوبر 2018 حتى أكتوبر 2019، كما تنوعت الرسائل والشكاوى، بحيث لم تعد تتعلق بمناطق تركز القمامة والمخلفات، بل امتدت إلى الإشارة إلى مواقع مخلفات تقليم الأشجار ومخلفات الهدم وغيرها من المظاهر الناتجة عن بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة لبعض المواطنين، الأمر الذى يعُد انعكاسا لمدى قدرة المنظومة على التوسع فى استقبال شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، وتأكيدا على ثقة المواطنين المتزايدة فى المنظومة كإحدى آليات توصيل شكاواهم والقدرة على حلها.

وأضاف مدير المنظومة، أن رقمى تطبيق "الواتس آب" هما أعلى مصدر من مصادر تلقى الشكاوى خلال العامين بنسبة تقدر بـ 71% من إجمالى الشكاوى الواردة، يليها الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 21%، بينما تم استقبال حوالى 7% من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى ما تم استقباله على التطبيق الذكى "فى خدمتك" بنسبة 1%.

ولفت إلى أن المنظومة استقبلت شكاوى من مواطنين بجميع مُحافظات الجُمهورية، واختصت 9 محافظات هى "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، والبحيرة" باستقبال والتعامل مع نسبة 86% من إجمالى رسائل وشكاوى المواطنين الواردة للمنظومة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة كان لها نصيب كبير فى استقبال شكاوى المواطنين بأماكن تراكمات القمامة ورفع المخلفات المختلفة، سواء كانت مخلفات بناء أو هدم، أو مخلفات موجودة منذ عقود سابقة بالعديد من المناطق، إلى جانب البؤر الحديثة التى طالب المواطنون بسرعة اتخاذ اللازم بشأنها، وأشار إلى أن الإحصائيات أظهرت ارتفاع المشاركات الواردة من المواطنين خلال العام الحالى مقارنة بالعام السابق ببعض المناطق بالمحافظات، ومن أهمها: زفتى، وكفر الزيات، بمحافظة الغربية، وتلا والباجور بمحافظة المنوفية، والخصوص وشبين القناطر بمحافظة القليوبية، والمنصورة بمحافظة الدقهلية، والعجمى والعامرية بمحافظة الإسكندرية، وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وفاقوس وكفر صقر بالشرقية.

وأوضح مدير المنظومة، أن موضوعات تلك الشكاوى والرسائل لم تتوقف عند الإشارة لوجود تراكمات القمامة والمخلفات فقط، ولكنها احتوت طلبات لتوفير وتعزيز جهود الجمع المنزلى للقمامة، بالإضافة إلى توفير صناديق للقمامة بالشوارع، مع ضرورة تواجد أعداد كافية من العمال لجمع ونقل القمامة يومياً من هذه المناطق، والتضرر من تأخير نقل القمامة من بعض النقاط الوسيطة داخل بعض المناطق السكنية، ومطالبات المواطنين بتشجير أماكن تركزت فيها القمامة والمخلفات بعد إزالتها، كما طالب بعض المواطنين برفع وإزالة مخلفات البناء الملقاة على الطرق العامة، وأعلى أو أسفل الدائرى أو داخل بعض الأنفاق، والتى تُعد إشغالاً لتلك الطرق، وتتسبب فى الاختناقات المرورية مما يؤدى إلى خطورة محتملة على المواطنين، كذلك رصدت المنظومة شكاوى العديد من المواطنين حول تواجد أراضى فضاء، تحولت مع الوقت إلى مقالب للقمامة أو للمخلفات، ومع تفاقم الوضع أصبح من المستحيل التعايش مع تلك الأوضاع التى تضر بصحة المواطن، وتدمر بيئته.

وعلى مستوى محافظات الوجه القبلى، أشار الدكتور طارق الرفاعى، إلى أنه كان لمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، بنى سويف، وقنا، النصيب الأكبر فى التصدى لشكاوى مواطنى تلك المحافظات، واستقبلت المنظومة من مواطنى محافظة المنيا 744 شكوى، يليها محافظة أسيوط بعدد 619، ثم محافظة سوهاج بعدد 491، وكان لمركز أسيوط النصيب الأكبر فى شكاوى الموطنين بمحافظات الوجه القبلى، حيث رصدت المنظومة عدد 250 شكوى، يليه مركز الفيوم بعدد 240 ثم مركز المنيا بعدد 230 شكوى.

وأوضح أن معظم شكاوى مواطنى الوجه القبلى تركزت فى تزايد تراكمات أكوام القمامة يوميا، سواء كانت بالقرب من الكتل السكنية المقيمين بها، أو المتواجدة على الطرق العامة، كذلك القمامة والمخلفات بأنواعها التى تُلقى فى المصارف الزراعية "كالترع والصاولات وغيرها"، والتى تتسبب فى انسداد تلك المصارف، وتؤدى إلى هلاك المحصول الزراعي، بالإضافة إلى رسائل المواطنين المتعلقة بسرعة رفع تراكمات القمامة من مداخل بعض القرى والنجوع ومراكز المدن.

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وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن الأجهزة المعنية بالوزارات والمحافظات بذلت جهود كبيرة للتعامل مع رسائل ومشاركات المواطنين بشأن مواقع تركزت بها كميات كبيرة من تراكمات القمامة والمخلفات، واستمرت تلك الجهود لفترات زمنية طويلة لإزالة ورفع هذه التراكمات والتخلص منها.

وأشار إلى أن وزارة البيئة حققت نسبة استجابة 100% من إجمالى الشكاوى التى وقعت فى نطاق اختصاصاتها، كما حققت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نسبة 95%، الموارد المائية والرى نسبة 93%، الأوقاف نسبة 91%، والنقل بنسبة 90%.

وأضاف أنه على مستوى المحافظات، حققت العديد من المحافظات نسب إنجاز فائقة فى الاستجابة والتعامل مع شكاوى ومشاركات المواطنين حول مناطق تراكمات القمامة والمخلفات، وتصدرت محافظة المنوفية نسبة الإنجاز بواقع 98%، بين المحافظات التى استقبلت وتعاملت مع ألف شكوى فأكثر، يليها محافظات القليوبية والدقهلية والجيزة والبحيرة بنسبة 97%، ثم محافظة الشرقية بنسبة 96%.

وتطرق مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى الأثر المجتمعى لجهود المنظومة خلال عامين، وأشار إلى أن تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بتلقى واستقبال ومتابعة شكاوى تراكمات القمامة مع الجهات المختصة والاهتمام وتحقيق التواصل الفعال مع المواطن، وتحقيق أفضل وأسرع استجابة ممكنة، له أثر واضح على زيادة ثقة المواطن بدور الحكومة فى التعامل مع المشكلات التى تواجهه بما يلبى آماله وطموحاته.

وعرض مدير المنظومة أمثلة تعكس هذا الأثر المجتمعى الإيجابي، مشيرا إلى انخفاض أعداد الشكاوى الواردة ببعض المناطق على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى عن العام السابق نتيجة للجهود المضنية للمحليات فى إزالة تراكمات القمامة والمخلفات التى مضى عليها عقود، قبل صدور التكليف ومن أهم هذه المناطق؛ القاهرة الجديدة ومدينة نصر بمحافظة القاهرة، والدقى والعجوزة و6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والعبور بمحافظة القليوبية، وشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما تم تحويل العديد من المناطق التى كانت مراكز أو نقاطا لتجميع القمامة بوسط المناطق السكنية إلى حدائق وملاعب كرة، لتصبح صورة حضارية ومتنفسا للمواطنين، ومنها قرية البتانون - مركز شبين بمحافظة المنوفية، وتم إزالة أسباب الشكاوى فى بعض المناطق الحيوية المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين كالمدارس والمستشفيات ومحطات المترو، ومن أهمها منطقتا الملك فيصل وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ومنطقة عزبة النخل وحلمية الزيتون والمطرية بمحافظة القاهرة، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.

ولفت أيضا إلى اضطلاع أجهزة المحليات بدور كبير فى الاستجابة لشكاوى المواطنين فى بعض المناطق التى تتبع بعض جمعيات الإسكان، ومن أمثلة ذلك منطقة النخيل التابعة لجمعية 6 أكتوبر للإسكان بمحافظة الإسكندرية، بتدخل حى العجمى ورفع التراكمات اليومية للقمامة على أثر انسحاب الشركة المتعاقد معها.

وساهمت الجهود فى تحقيق الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى وتطهير المجارى المائية من تراكمات القمامة بالتعاون المستمر بين وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية، وذلك بناء على الشكاوى المتكررة من المواطنين حول بعض الترع ومنها على سبيل المثال مأخذ محطة مياه الجيزة، وترعة المريوطية، ومركز أطسا بمحافظة الفيوم، وغيرها من المصارف الحيوية بجميع المحافظات.

فضلاً عن الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين حول تراكمات المخلفات أعلى الطرق والكبارى الحيوية أو الطريق الدائرى، منها على سبيل المثال أعلى كوبرى السواح بمحافظة القليوبية، وبعض الطرق بمدينة السادس من أكتوبر، التى كان لها الأثر الإيجابى فى إزالة التعديات على الطرق والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية والحد من أسباب وقوع الحوادث فى تلك المناطق.

وعرض مدير المنظومة، جانبا من أبرز نماذج الاستجابات النوعية من الجهات بمختلف المحافظات للشكاوى الموجهة إليها من المنظومة، والتى عكست نجاح الجهات الحكومية على مختلف المستويات بإيجاد حلول جذرية، وإزالة أسباب الكثير من الشكاوى، والتخلص من كميات هائلة من التراكمات، بالتركيز على تلك المناطق القريبة والملاصقة للمناطق السكنية، للحد من الأثار الضارة على تلك المناطق.