صحة الشرقية : 100 مليون صحة تشهد إقبالا غير مسبوق من المواطنين

وأضاف وكيل وزارة الصحة - فى تصريح اليوم السبت - أنه تم الكشف على مليون و437 ألفا و731 مواطنا بنسبة 92% من المستهدف علاجهم وعددهم مليون و569 ألفا و44 مواطنا بدءا من عمر 18 عاما وحتى 40 عاما، بهدف تقليل عدد الوفيات الناتجة عن تلك الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وغير السارية منذ انطلاق الحملة وحتى الآن وصرف العلاج الفورى لهم مجانا.
وأوضح أنه تم إحالة 39 ألف مريض إلى المستشفيات المركزية والعامة للصحة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة لهم، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبى للعلاج من الأمراض المزمنة والفشل الكلوى وغير السارية وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بالمبادرة وتوصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم.
وأشار إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم فى أماكن المبادرة وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره.
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