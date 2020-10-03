أخبار مصرية

مصطفى مدبولى يشهد التوقيع النهائى على اتفاق السلام السودانى

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أ ش أ 2020-10-03 14:22 0 تبليغ

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وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية "التى تضم قوى سياسية وحركات مسلحة"، على اتفاق السلام، بشكل نهائى، فى مراسم أقيمت فى ساحة الحرية فى جوبا، فيما وقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الذى ترأس وفد مصر فى تلك المراسم، على الاتفاق، كشاهد على الاتفاق.

وبدأت مراسم الاحتفال، التى نقلها تلفزيون السودان، بتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، على الاتفاق ممثلا للحكومة السودانية، كما وقعه قادة ورؤساء الفصائل والحركات المكونة للجبهة.

ووقع على الاتفاق كضامن، رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، رئيس تشاد أدريس ديبى، ووزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى، الذى رأس وفد بلاده فى الاحتفال.

كما وقع كشهود على الاتفاق، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى، وممثلون عن الاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة.

وبعد ذلك أقيمت فقرات فنية فى ساحة الحرية، لفنانيين من السودان وجنوب السودان، وسط أجواء عمها الفرح.

 

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