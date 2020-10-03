تعوق التحول الرقمى.. برلمانى يطالب بخطة موسعة لمحو الأمية التكنولوجية

وأشار توفيق، فى بيان له، اليوم السبت، إلى أن هناك جهود من الدولة فى العمل على محو الأمية الإلكترونية والتكنولوجية من خلال بعض وسائل الإعلام، إلا أن الأمر يتطلب التركيز على وجود حملات موسعة لنشر ثقافة التحول الرقمى، فضلا عن تدريب مقدمى الخدمات على التطور التكنولوجى.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاستفادة من المخصصات المالية فى هذا الملف من أجل استكمال مسيرة التحول الرقمى وتحقيق النتائج المرجوة منه، داعيا الحكومة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف والقضاء على الأمية التكنولوجية، خصوصًا فيما يوجه من أموال لمحور الأمية فى مختلف محافظات مصر.
وطالب بضرورة تخصيص جزء من موازنة قطاع الاتصالات لملف التثقيف فيما يتعلق بملف التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن الحكومة رفعت المخصصات المالية لتحقيق التحول الرقمى بحوالى 67% عن العام السابق لتسجل حوالى 13 مليار جنيه فى موازنة 2020-2021 مع تنفيذ مشروعات تستهدف تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعوق التحول الرقمى.. برلمانى يطالب بخطة موسعة لمحو الأمية التكنولوجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.