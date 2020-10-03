اليوم.. اجتماع لمجلس إدارة اتحاد عمال مصر تحت شعار"قوتنا في وحدتنا"

يعقد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إجتماعًا ،اليوم السبت ،برئاسة جبالي المراغي "رئيس الإتحاد" ،وذلك في تمام الساعة الواحدة ، بمقر المؤسسة الإجتماعية بشبرا الخيمة ،تحت شعار "قوتنا في وحدتنا".

صرح بذلك الأمين العام لإتحاد عمال مصر محمد وهب الله ، موضحًا أن هذا الإجتماع الهدف منه التأكيد على الإستمرار في القيادم بدور الإتحاد ونقاباته العامة ولجانه النقابية في كافة مواقع العمل بالدفاع عن حقوق العمال المشروعة ،ومساندة الوطن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية .

وجاء في الدعوة الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة ،رؤساء النقابات العامة :"أنه في إطار التحديات الراهنة ،والإستراتيجية الوطنية ،التي يحتاجها وطننا الغالي مصر ،خلال هذه الفترة،وكذلك التحديات التي تواجه إتحادنا العمالي ذات التاريخ النضالي الكبير،ندعوكم إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل شيئ ،وإلى إتباع كل الطرق التي تعبر بتنظيمنا العمالي إلى المزيد من التواجد والتأثير ،والتواصل مع قواعدنا العمالية ،تنفيذًا لرسالتنا السامية كصوت حقيقي للعمال الذين كانوا ،ولا يزالوا الدرع والسيف الإنتاجي لهذا الوطن ،والذين ضربوا أروع الامثال في التحلي بالصبر رغم التحديات من أجل مصلحة الوطن في تلك اللحظات العصيبة على مدار العشر سنوات الماضية".

وجاء في الدعوة الموجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة ،رؤساء النقابات العامة أيضا :"أنه في إطار المصارحة والشفافية والرغبة في الوحدة والعمل فقط من أجل مصرنا ،وعمالنا ،ندعوكم إلى إجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،بالمؤسسة الإجتماعية بشبرا الخيمة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق 3 –أكتوبر -2020 ،للتحاور ،والتشاور ،وفتح كافة الملفات ،والخروج من هذا الإجتماع متحدون ،وبصورة تاريخية تحكي عنها الأجيال القادمة ..لذلك نرجو الإلتزام والحضور في نفس التوقيت "