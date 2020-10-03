وسط إجراءات احترازية.. مصر للطيران تسير غدا 39 رحلة لنقل 4500 راكب

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة ستسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، القصيم، أبوظبى، تورنتو، بغداد، نادجمينا، لندن، باريس، الخرطوم، المدينة، بيروت، الشارقة، واشنطن، ميلانو، أبوجا، روما، أمستردام، فرانكفورت، و3 رحلات إلى كل من جدة ودبى، ورحلتين الى كل من الرياض والدمام وإسطنبول، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، و4 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.