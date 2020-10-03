مصر للطيران تسير 39 رحلة لـ نقل 4500 راكب.. غدا

أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، عن تسيير 39 رحلة جوية منتظمة، غداً الأحد بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها إلى عواصم ومدن العالم لنقل ما يقرب من 4500 راكب.

وتكون الرحلات بمعدل رحلة واحدة إلى كل من القصيم ، أبوظبي، تورنتو ، بغداد ، نادجمينا، لندن ، باريس ،الخرطوم ، المدينة ، بيروت ، الشارقة ، واشنطن ، ميلانو ، أبوجا ، روما ، أمستردام ، فرانكفورت.

كما تسير مصر للطيران و٣ رحلات إلي كل من جدة و دبي ورحلتين الي كل من الرياض والدمام واسطنبول ، و ٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان و ٤ رحلات شحن جوى.

كانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر، ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.