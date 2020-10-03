مجلس الوزراء يستجيب لمناشدة مواطن مصري عالق بمطار إسطنبول لعودته إلى مصر

رصدت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء عبر صفحات التواصل الاجتماعي مناشدة للحكومة المصرية من مواطن مصري عالق بمطار إسطنبول من أجل السماح بعودته إلى مصر.

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أشار خلاله إلى أن المواطن المذكور كان قادمًا من روسيا إلى مصر، عبر مطار اسطنبول، بعد انتهاء فترة السماح لتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يعانى من ظروف قاسية بعد قضاء يومين بمطار اسطنبول.

وأوضح الدكتور حسام المصري أن لجنة الاستغاثات الطبية قامت على الفور بالتواصل مع مساعد وزير الطيران المدنى، باسم عبد الكريم، وعليه قامت وزارة الطيران المدنى بالتواصل مع الراكب المصرى ووالده بعد التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، والسماح له بالعودة إلى أرض الوطن، كما قام مكتب مصر للطيران في اسطنبول باستضافته، وتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات سفره وعودته الى مصر على متن الشركة الوطنية مصر للطيران.

وأكد رئيس اللجنة أن المواطن المصرى توجه بالشكر للحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الطيران المدنى بشكل خاص، معربًا عن تقديره وامتنانه لما بذلوه من جهود لإعادته الى مصر فى اسرع وقت.