الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة لنظيريه الألماني والكوري الجنوبي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية كوريا موون جاي-إن؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

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