القباج توجه بتقديم الدعم لفتاة عشرينية وطفلها .. بلا مأوى ومرضى بالإيدز

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى، لفحص البلاغ الوارد من مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، بشأن وجود فتاة عشرينية وطفلها وعمره شهران بلا مأوى ومرضى بالإيدز داخل المستشفى .





وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع المركزى للمستشفى وتم الإطلاع على ملف الفتاة وطفلها وتبين أن الفتاة كانت تعانى من بعض الإضطرابات العصبية والنفسية وتتعاطى المخدرات، ودخلت المستشفى عن طريق الشرطة ومحرر لها محضر، حيث وجدت ملقاة فى مجمع للقمامة فى حالة إعياء شديدة وحامل بالشهر السابع.

وقامت المستشفى بالكشف الطبى الكامل عليها وتلقت العلاج اللازم وتبين أنها مصابة بمرض نقص المناعة "الايدز" وولدت طفلها وتم تحليل عينة دم من الطفل لبيان انتقال المرض له من عدمه وتبين إيجابية انتقال المرض له .

وتواصل قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى مع أقارب الفتاة ولكنهم رفضوا استلامها هى وطفلها، فتم فتح ملف بمستشفى الحميات بالعباسية للفتاة وطفلها كى تتلقى العلاج الشهرى لمرض الإيدز ، كما تم تحرير محضر بولادة الطفل والعرض على النيابة العامة لإيداعه احدى دور الرعاية الاجتماعية .

وتدعى الفتاة ر أ ب، وليس لديها أى أوراق تثبت شخصيتها وتبلغ من العمر ٢٠ عاما ، والطفل ويدعى ى أ ب، ويبلغ من العمر شهرين وليس لديه أى أوراق ثبوتية .

وقد قام فريق التدخل السريع المركزى بالتنسيق مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم إيداع الطفل" دار الخير " لرعاية مرضى السرطان كون الأم غير مؤهلة للتعامل معه ،كما تم إيداع الفتاة فى مؤسسة "معانا" لإنقاذ إنسان لتحسن حالتها النفسية والصحية وإعادة تأهيلها وتدريبها للتعايش مع المرض ،وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للأم وطفلها .

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ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق باتخاذ الإجراءات التالية، متابعة حالة الطفل الصحية وتلقيه العلاج والتطعيمات الدورية، ومتابعة حالة الفتاة الصحية وحصولها على العلاج والتأهيل للتعايش مع المرض .

كما وجهت القباج بالتنسيق مع إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية والشخصية للأم وطفلها ، وتوفير جميع متطلبات الأم وطفلها داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع بالوزارة يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل .

كما تكثف الوزارة جهودها للتوعية والاكتشاف المبكر عن المرض بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.