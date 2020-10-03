الأنبا إسحق يكرم متفوقى إيبارشية طما

بدأ الاحتفال بالقداس الإلهى الذى أقيم بكاتدرائية الشهيد أبى فام الأوسيمى بطما، وترأس صلاته الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة إلى جانب المتفوقين. تلاه ترتيل الترانيم والألحان، ثم كلمة روحية لنيافة الأنبا إسحق بعنوان "مقومات النجاح"، وفى الختام أهدى نيافته المتفوقين شهادات التفوق، وسلمهم جوائز تذكارية.

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