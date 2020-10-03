مصطفى مدبولي عن اتفاق السلام في جوبا: يشير إلى بداية عصر جديد للسودان

وقال مدبولى، في كلمة له عقب التوقيع على الاتفاقية النهائية للسلام في جوبا عاصمة جنوب السودان، إن الاتفاق يشير إلى بداية عصر جديد للسودان الشقيق يملأه الأمل في الاستقرار والرخاء، متابعا: "تقدر مصر الجهود الجادة والحميدة التي قامت بها دولة جنوب السودان الشقيقة منذ انطلاق منبر جوبا التفاوضى وحتى اليوم الذى يتوج بتوقيع اتفاق السلام النهائي".

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر دعمت هذا المنبر منذ البداية وأعدت وشاركت في التأسيس له، بدعوة الحركات المسلحة السودانية لترتيب أوضاعهم ولتأكيد النية على تحقيق السلام في مؤتمر العين السخنة عام 2019.