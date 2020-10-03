وقال مدبولى، في كلمة له عقب التوقيع على الاتفاقية النهائية للسلام في جوبا عاصمة جنوب السودان، إن الاتفاق يشير إلى بداية عصر جديد للسودان الشقيق يملأه الأمل في الاستقرار والرخاء، متابعا: "تقدر مصر الجهود الجادة والحميدة التي قامت بها دولة جنوب السودان الشقيقة منذ انطلاق منبر جوبا التفاوضى وحتى اليوم الذى يتوج بتوقيع اتفاق السلام النهائي".
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر دعمت هذا المنبر منذ البداية وأعدت وشاركت في التأسيس له، بدعوة الحركات المسلحة السودانية لترتيب أوضاعهم ولتأكيد النية على تحقيق السلام في مؤتمر العين السخنة عام 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى مدبولي عن اتفاق السلام في جوبا: يشير إلى بداية عصر جديد للسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.