نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
كشف الإعلامى أحمد شوبير على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن نادى ريال مدريد الإسباني سوف يمر بشهر صعب بسبب كثرة الإصابات فى الفريق .
هنأت الفنانة أنغام ابنها عمر بعيد ميلاده ونشرت صورة لها معه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #نازلين_حبا_في_السيسي حيث أعرب المشاركون فيه عن دعمهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا | ريال مدريد في طريقه إلى شهر مأساوي.. وفستان رضوى الشربيني يثير الجدل بسبب لونه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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